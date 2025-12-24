Quali partite di NBA ed Eurolega a Natale e Santo Stefano? Orari programma streaming

Durante le festività natalizie, NBA ed Eurolega continuano le loro partite, offrendo appuntamenti importanti anche nei giorni di Natale e Santo Stefano. Di seguito, troverai il programma dettagliato, gli orari e le modalità di streaming per seguire gli incontri di queste competizioni durante le festività, per non perdere nessuna emozione del basket internazionale.

Il basket non si ferma davvero mai. O meglio, si ferma forse un solo giorno, il 24 dicembre, per poi riprendere a tutto spiano già a Natale e a Santo Stefano. Ma, se per la NBA questa è ormai una tradizione quasi eterna (la prima volta si conta nel 1947), l’Eurolega ha inserito questo periodo (anche) a causa della congestione sempre maggiore di partite. Nella terra a stelle e strisce, come ormai di consueto, sono cinque le partite che si giocano a Natale. Il clou è Thunder-Spurs, cioè la sfida (anche se non proprio diretta) tra Shai Gilgeous-Alexander e un Victor Wembanyama che ha ripreso a fare quello che sa fare, cioè di tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sky Christmas Days: oltre 350 ore live in un mese nella Casa dello Sport; Sky Christmas Days, il programma di tutti gli eventi sportivi in diretta e on demand su Sky durante le feste; Sky Christmas Days: le Feste dello Sport: la programmazione di Natale; Sky Christmas Days - Le Feste di Sky Sport.

