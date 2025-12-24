Pusher ucciso la famiglia | No a scorciatoie per i pentiti apparenti

Tempo di lettura: 2 minuti “ La famiglia Natale non chiede vendetta, ma giustizia vera. Giustizia che passa attraverso pene proporzionate alla gravità dei delitti, il pieno accertamento delle responsabilità e il rifiuto di scorciatoie premiali fondate su collaborazioni solo apparenti”. A renderlo noto è l’avvocato Gioacchino Genchi, legale della famiglia di Antonio Natale, il giovane spacciatore attirato in una trappola e poi assassinato il 4 ottobre 2021 su ordine del gruppo malavitoso dei Bervicato, del Parco Verde di Caivano. L’avvocato, con la famiglia, ha deciso di far sentire la sua voce in vista della decisione che la Corte di Assise di Napoli si accinge a prendere, l’istanza di attenuazione della misura cautelare per Gennaro Pacilio, indicato dagli inquirenti come l’esecutore materiale dell’uccisione di Antonio Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: I collaboratori che hanno denunciato il clan Spada: “Ci vogliono fuori dalla Protezione testimoni, pentiti di esserci pentiti” Leggi anche: Faida della droga a Sesto: altre 6 condanne per la spedizione punitiva in cui fu ucciso un pusher La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pusher ucciso: famiglia, no scorciatoie per i pentiti apparenti - Giustizia che passa attraverso pene proporzionate alla gravità dei delitti, il pieno accertamento delle responsabilità e il rifiuto di scorc ... ansa.it

Antonio Natale ucciso perché si ribellò al clan, le ultime parole: «Dome', aiutami». Condanna di 28 anni per i killer - Ventotto anni di reclusione agli esecutori materiali e sedici agli altri quattro imputati: si è concluso così, in primo grado, il processo per l’omicidio di Antonio Natale, il giovane pusher di ... leggo.it

