La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero continua a scuotere il mondo del tennis e alimenta interrogativi pesanti sul futuro del campione spagnolo. La rottura, maturata a dicembre, non viene letta soltanto come un cambio tecnico, ma come un passaggio critico nella gestione di un talento considerato unico. Il tema accompagna il numero uno del ranking verso gli Australian Open, tra dubbi, analisi e prese di posizione sempre più nette. Tra le voci più dure spicca quella di Marion Bartoli, ex campionessa di Wimbledon, che non ha usato mezzi termini nel commentare la situazione. La francese ha parlato apertamente del rischio che Alcaraz possa bruciare le tappe e arrivare a una fine prematura della carriera, evocando un paragone che pesa come un macigno: Bjorn Borg. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Può lasciare il tennis!”. Clamoroso su Alcaraz: cosa succede

Leggi anche: Alcaraz rischia la fine di Borg, Marion Bartoli durissima: “Può lasciare il tennis a 25 anni”

Leggi anche: Clamoroso su tutti i canali Mediaset: cosa succede

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

ZAPATA MIRALLES SI RITIRA A 28 ANNI Con un post sui social, l’ex N.37 al mondo, ha comunicato la sua decisione di lasciare il tennis a sorpresa Il motivo Assenza di fame e di voglia di ritornare al top Negli ultimi mesi aveva giocato 14 tornei, pe - facebook.com facebook

Camila Giorgi torna a giocare a tennis L'ex campionessa lascia indizi su Instagram x.com