Provincia d' acciaio è la prima in Italia | Brescia vale più di 10 miliardi di euro
La sola provincia di Brescia da sola vale più di Piemonte ed Emilia Romagna messe insieme, dell'intera Liguria, di Campania e Friuli: con un fatturato aggregato di 10 miliardi di euro è per distacco la prima provincia dell'acciaio italiano. Nessuna sorpresa, ma una solida realtà consolidata negli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
