Provincia d' acciaio è la prima in Italia | Brescia vale più di 10 miliardi di euro

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sola provincia di Brescia da sola vale più di Piemonte ed Emilia Romagna messe insieme, dell'intera Liguria, di Campania e Friuli: con un fatturato aggregato di 10 miliardi di euro è per distacco la prima provincia dell'acciaio italiano. Nessuna sorpresa, ma una solida realtà consolidata negli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

provincia d acciaio 232 la prima in italia brescia vale pi249 di 10 miliardi di euro

© Bresciatoday.it - Provincia d'acciaio, è la prima in Italia: Brescia vale più di 10 miliardi di euro

Leggi anche: Il report di 4.Manager, Cuzzilla: "L'Italia delle filiere vale 2600 miliardi di euro, quasi 500 miliardi di export"

Leggi anche: Italiani sempre più attenti agli animali domestici: la pet economy vale 4,2 miliardi di euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.