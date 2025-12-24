Protezione civile i consiglieri Grillini e Conti | Faenza in pericolo troppe criticità nel nuovo assetto

“La sicurezza dei faentini non può basarsi su espedienti burocratici o soluzioni virtuali. In una città colpita duramente e strutturalmente vulnerabile, l'approssimazione è un rischio che non possiamo permetterci. Basta giocare con la sicurezza dei cittadini”. Con queste parole i consiglieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

