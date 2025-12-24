Pronostico Zambia-Comore | sale la fiducia

Zambia-Comoros è una gara della seconda giornata di Coppa d'Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Il pareggio contro il Mali nel debutto di questa manifestazione permetto allo Zambia di guardare con molto interesse al secondo turno della Coppa d'Africa. Una bella iniezione di fiducia, principalmente, e anche la classifica potrebbe diventare molto interessante. Pronostico Zambia-Comoros: sale la fiducia (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro le Comoros, battute dal Marocco, il compito non dovrebbe essere complicatissimo per un motivo particolare. Offensivamente, questa formazione, dimostra ancora una volta di avere grosse problematiche.

