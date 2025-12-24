Pronostico Manchester United-Newcastle | questi numeri non possono essere sottovalutati

Manchester United-Newcastle è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Questa partita rappresenta un po’ l’inizio di una nuova era: per la prima volta la Premier League rinuncia ad una delle sue tradizioni più consolidate e iconiche, il Boxing Day di Santo Stefano. Un giorno “sacro” per i tifosi d’oltremanica: tutti i match condensati in 24 ore (o quasi) in una giornata di festa e con il clima natalizio a fare da cornice. Da quest’anno non sarà più così: per esigenze televisive – ma anche per via di un calendario sempre più fitto – il 26 dicembre è in programma una sola gara, in questo caso quella tra Manchester United e Newcastle. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

