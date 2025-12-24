Pronostico Egitto-Sudafrica | tabù sfatato

Egitto-Sudafrica è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Alla fine conta avere i giocatori forti. Quelli in grado di vincere le partite quando sembrano chiuse. Giusto così, altrimenti – ha detto Allegri una volta – non ci sarebbe motivo di alcune valutazioni incredibili di elementi che giocano a pallone. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E nell’Egitto c’è Salah, capace di regalare la vittoria alla propria squadra nei minuti finali e far in questo modo conquistare i primi tre punti di questa manifestazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

