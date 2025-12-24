Pronostico Angola-Zimbabwe | sono già spalle al muro

Angola-Zimbabwe è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca venerdì alle 13:30: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. L’ Angola all’esordio è riuscita a tenere testa ad una potenziale outsider del torneo, il Sudafrica, capitolando 2-1 a dieci minuti dalla fine: al 79? è stata castigata da un gol di Foster, il giocatore più rappresentativo dei Bafana Bafana (che non a caso gioca in Premier League con il Burnley). Nel complesso, le Palancas Negras hanno offerto una buona prestazione, rovinata solo da quell’episodio. I complimenti e gli applausi però non possono bastare: ora sarà complicato qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, dal momento che le due selezioni più forti del gruppo B hanno vinto entrambe nella prima giornata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

