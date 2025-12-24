Pronostico Al Fayha-Al Hazem | prima volta negli ultimi tre anni

L'incontro tra Al Fayha e Al Hazem, valido per la decima giornata della Saudi Pro League, segna la prima sfida tra le due squadre negli ultimi tre anni. Dopo un passato di risultati equilibrati, le due formazioni si affrontano con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. In questa occasione, analizzeremo le probabili formazioni e il pronostico, fornendo informazioni utili su come seguire la partita.

Al Fayha-Al Hazem è una partita valida per la decima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Da tre anni a questa parte l’Al Fayha non riesce ad avere la meglio sull’Al Hazem: tre partite, due sconfitte e un pareggio. E questo è sicuramente un dato in controtendenza rispetto a quella che è la classifica del massimo campionato saudita, ovviamente quella attuale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono due punti quelli che i padroni di casa hanno di vantaggio sulla formazione ospite. E anche le statistiche dei gol fatti e di quelli subiti ci rimandano indietro, ad oggi, una situazione molto chiara e delineata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

