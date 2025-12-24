Promozione Manzi da Misano in biancorosso? | Il nuovo Rimini non mi interessa

Dal primo posto in classifica a un ipotetico coinvolgimento nel nuovo Rimini. Il presidente del Misano, Marco Manzi fa un bilancio alla fine del girone d’andata. Con la sua squadra in testa alla classifica del girone D del campionato di Promozione. "Nella scorsa stagione – dice – al netto delle mancate vittorie negli scontri diretti, ci siamo giocati la promozione con il pareggio contro l’Edelweiss e con il fatto che nello spareggio playoff a Santarcangelo ci è mancato bomber Sartori: con lui in campo avremmo vinto. Quest’anno vogliamo salire in Eccellenza, senza passare dai playoff perché c’è il rischio che scendendo dalla serie D più di un club emiliano romagnolo non ci siano ripescaggi o siano limitati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

