Programmi TV mercoledì 24 dicembre 2025 | Santa Messa musica e film
Ecco la guida ai programmi TV di mercoledì 24 dicembre 2025. La sera propone una Santa Messa speciale, accompagnata da spettacoli musicali e film natalizi. Su Rai 1 va in onda la Santa Messa della Notte di Natale, mentre su Canale 5 si può seguire “Il Volo – Incanto di Natale”. Ecco le principali proposte per trascorrere la serata in modo sereno e condiviso.
“Santa Messa della Notte di Natale” su Rai 1, “Il Volo – Incanto di Natale” su Canale 5. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 24 dicembre 2025. La sera del 24 dicembre 2025 porta in televisione una programmazione ricca e variegata, pensata per accompagnare le famiglie italiane nella notte più attesa dell’anno. Rai 1 mantiene il suo ruolo istituzionale con la Santa Messa della Notte di Natale, un appuntamento che unisce milioni di spettatori in un momento di raccoglimento e spiritualità. Rai 2 punta invece sull’animazione di qualità con Zootropolis, mentre Rai 3 propone un cinema più introspettivo con Uno sguardo dal cielo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
