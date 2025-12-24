Le recenti difficoltà economiche che stanno coinvolgendo un numero crescente di famiglie, spesso incidono anche sulla capacita di mantenimento e cura degli animali domestici, ormai considerati un importante sostegno emotivo e parte integrante del nucleo familiare. Per rispondere a questa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Progetto 'Angelo': un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà nella gestione del proprio animale

Leggi anche: Cibo per chi si trova in difficoltà. È stata colletta alimentare in cento market del Pavese

Leggi anche: Chi è l’ex marito di Debora Caprioglio e la fine dolorosa: “Angelo era proprio il mio Angelo”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

AVVISO FAMIGLIE NUMEROSE, APPROVATA LA GRADUATORIA; Progetto “Angelo”: Oipa e Comune di Ferrara insieme per gli amici a quattro zampe; JUST EAT, CARITAS E PROGETTO ARCA INSIEME PER UN NATALE DI SOLIDARIETÀ: OLTRE 500 PASTI DONATI; AdF e Legambiente. Un pacco sotto l’albero con un significato speciale.

Diocesi: Ancona-Osimo, con il progetto “Abitare la Speranza” si cerca di dare una risposta al disagio abitativo - “Abitare la Speranza” è un cammino nato dall’ascolto delle fragilità abitative presenti nell’arcidiocesi di Ancona- agensir.it

Aiuto concreto in Medio Oriente. Rifondare il sistema universitario - L’UniPi è l’unico ateneo italiano a partecipare attivamente al progetto “Base“ "Confermato l’impegno a generare e diffondere conoscenza e sviluppo". lanazione.it

Il Progetto Sollievo per dare aiuto alle persone colpite da demenza - Per le persone, soprattutto anziane, colpite da demenza di tipo Alzheimer lieve o moderata a Sant’Angelo in Vado è attivo il Progetto Sollievo, nato in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale ... ilrestodelcarlino.it

ANDRE MARINHO - BRASIL, VENEZUELA e EUA - PODCAST 3 IRMÃOS # 895

Angelo Staniscia a Termoli Doc: l'importanza del progetto https://bit.ly/3Y7zoRa - facebook.com facebook