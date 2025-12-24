Produzione di idrogeno in porto C’è il disco verde da via del Molo

Il porto della Spezia ottiene l’autorizzazione per il suo primo impianto di produzione di idrogeno. Il decreto firmato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale conferma il via libera alla proposta di Bluenergy di Genova, che si occuperà della progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto tramite un accordo di project financing. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di energie sostenibili nel settore portuale.

Via libera alla realizzazione del primo impianto di produzione di idrogeno del porto della Spezia. Il presidente dell’Adsp del Mar ligure orientale ha firmato il decreto contenente la valutazione positiva alla proposta avanzata dalla società Bluenergy di Genova, che ha aderito alla manifestazione di interesse che riguarda la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto attraverso un contratto di project financing. La proposta della società riguarda una infrastruttura per la produzione e la distribuzione di idrogeno rinnovabile nel porto della Spezia, operante nei siti della Spezia e di Marina di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

