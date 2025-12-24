Pro-Pal delirio senza fine | Olimpiadi invernali nel mirino

Pro-Pal, un movimento che si distingue per le sue posizioni contro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Le proteste, spesso caratterizzate da simboli e messaggi critici, riflettono un dibattito acceso sul significato e le implicazioni di questi eventi. In questo contesto, si confrontano opinioni diverse, evidenziando come le questioni legate alle grandi manifestazioni sportive possano suscitare divisioni e riflessioni profonde sulla loro utilità e impatto.

I cerchi sono cinque e i neuroni pure, ma suddivisi tra le centinaia di zucche vuote ornate di kefiah che stanno contestando la fiamma, non quella dei “fascisti” bensì la torcia di Milano-Cortina. Stavolta il «Fuori gli assassini dalle Olimpiadi! » l’hanno gridato a Sorrento, vorremmo dare la colpa al limoncello ma toglieremmo ingiustamente meriti ai protagonisti. Il doping non c’entra, è genetica. La torcia, assieme ad alcuni tedofori, viaggiava sulla Nave Visalli della Guardia Costiera, la terza della classe “Angeli del Mare”, intitolata al sottoufficiale Aurelio Visalli, medaglia d’oro al valore, morto nel 2020 nelle acque di Milazzo – in Sicilia – mentre tentava di salvare un 15enne che da due ore col mare in burrasca cercava di tornare a riva (poi deceduto) e l’amico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

