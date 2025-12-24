Il Senato ha dato il via libera alla manovra della stabilità, segnando un passaggio importante nel percorso legislativo. In un clima di fine anno, si conclude la discussione sulla legge di bilancio, che rappresenta un momento chiave per le politiche economiche del paese. La decisione arriva in un contesto caratterizzato da procedure consolidate e un dibattito finalizzato alla definizione delle risorse per l’anno successivo.

In un contesto angusto perché prevedibile come quello della recita di fine d’anno, a Palazzo Madama va in scena il voto finale sulla legge di bilancio. Non appena tutti gli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Primo ok al senato per la manovra della «stabilità»

Leggi anche: Manovra, primo passaggio al Senato. Giorgetti: le banche sostengano l’economia

Leggi anche: Manovra, oggi il primo ok al Senato: tutte le novità dalle tasse alla pensione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi; Tasse, pensioni, piano casa: tutte le misure e le novità in manovra; Manovra, arriva l'ok dal Senato: stralcio di cinque misure in Commissione. Giorgetti: Vale 22 miliardi, traiettoria positiva per il Paese; Manovra 2025: ok Senato domani, stop pensioni anticipate.

Manovra, oggi il primo ok al Senato - Taglio delle tasse, pensioni, banche, pace fiscale e... Tutte le novità - Il taglio delle tasse al ceto medio e la pace fiscale ma anche, la svolta sulle pensioni e gli stanziamenti per le imprese: arriverà oggi il primo via libera alla manovra in Senato dopo un esame fatto ... msn.com