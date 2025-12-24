Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan per Leao niente feste Füllkrug prende il 9

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 24 dicembre 2025, si evidenziano le ultime novità sul Milan, con Leao che rinuncia alle feste e Füllkrug che indossa la maglia numero 9. La rassegna offre aggiornamenti sul calciomercato e le principali vicende del mondo del calcio, fornendo un quadro chiaro e preciso delle dinamiche attuali della squadra e delle strategie in vista della seconda parte della stagione.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato.

Gazzetta dello Sport: "Napoli padrone. Supercoppa dopo lo Scudetto" - Supercoppa dopo lo Scudetto", scrive così in prima pagina La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, dedicando l'apertura al trionfo degli azzurri ... tuttonapoli.net

La Gazzetta in prima pagina: "Fullkrug va di fretta. E Nkunku può partire" - Conclusa la parentesi Supercoppa italiana, con la sconfitta in semifinale contro il Napoli, il Milan ha voltato pagina con le ultime ore che hanno visto l'arrivo in Italia di Niclas ... milannews.it

