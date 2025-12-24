Prima messa di Natale da Papa per Leone XIV | È festa della carità della fede e della speranza

È la prima messa di Natale di Papa Leone XIV dal suo insediamento dopo la morte di Francesco e, a sorpresa, il Pontefice si è affacciato in piazza San Pietro per salutare i fedeli che anche questa sera, nonostante la pioggia, stanno assistendo alla Santa messa dal sagrato di San Pietro. Intorno alle ore 22:10 Papa Leone XIV ha svelato il Bambin Gesù collocato su un piccolo trono davanti all'Altare della Confessione. Prevost ha quindi baciato e incensato il Bambinello. Al gesto del Pontefice è seguito un omaggio floreale da parte di alcuni bambini provenienti da diverse parti del mondo, tra cui l'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

