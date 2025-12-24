Prigionieri nordcoreani catturati in Ucraina | Vogliamo una nuova vita in Corea del Sud
Due prigionieri di guerra nordcoreani catturati in Ucraina mentre combattevano per l'esercito russo hanno espresso il desiderio di disertare e iniziare una nuova vita in Corea del Sud. Lo ha fatto sapere negli scorsi giorni Jang Se-yul, attivista a capo di un gruppo di disertori nordcoreani. 🔗 Leggi su Today.it
Le parole di due prigionieri di guerra nordcoreani in Ucraina: «Pronti a una nuova vita a Seul»; Ucraina: due prigionieri di guerra nordcoreani chiedono di trasferirsi in Corea del Sud.
Prigionieri nordcoreani in Ucraina: "Vogliamo una nuova vita nel Sud" - Due prigionieri di guerra nordcoreani detenuti dall'Ucraina hanno espresso il desiderio di iniziare una "nuova vita" in Corea del Sud, secondo una lettera visionata dall'Afp mercoledì. ansa.it
Prigionieri sudcoreani in Ucraina, ‘vogliamo una nuova vita nel Sud’ - Due prigionieri di guerra nordcoreani detenuti dall'Ucraina hanno espresso il desiderio di iniziare una ... msn.com
Le parole di due prigionieri di guerra nordcoreani in Ucraina: «Pronti a una nuova vita a Seul» - Due soldati di Pyongyang catturati nel mese di gennaio hanno espresso, in una lettera, la volontà di seguire «nuovi sogni e aspirazioni» grazie al sostegno del popolo sudcoreano ... cdt.ch
Prigionieri nordcoreani in Ucraina: "Vogliamo una nuova vita nel Sud". Detenuti al fronte, hanno inviato una lettera ad un gruppo per i diritti umani di Seoul #ANSA x.com
