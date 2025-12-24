Prigionieri nordcoreani catturati in Ucraina | Vogliamo una nuova vita in Corea del Sud

24 dic 2025

Due prigionieri di guerra nordcoreani catturati in Ucraina mentre combattevano per l'esercito russo hanno espresso il desiderio di disertare e iniziare una nuova vita in Corea del Sud. Lo ha fatto sapere negli scorsi giorni Jang Se-yul, attivista a capo di un gruppo di disertori nordcoreani. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

