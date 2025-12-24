Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 24 Dicembre 2025, si attesta a circa 0,282 €Smc (pari a 29,79 €MWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. Negli ultimi giorni il PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo una fase di relativa stabilità. Dal picco di inizio dicembre, quando il prezzo superava i 33 €MWh (circa 0,313 €Smc), si è assistito a una graduale discesa, con valori che si sono attestati stabilmente sotto i 31 €MWh (0,294 €Smc) nell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
