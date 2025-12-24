prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta un’informazione fondamentale per chi desidera tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Vediamo insieme i dati aggiornati e cosa significano per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 24 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che possono variare in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

