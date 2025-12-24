Previsioni meteo per Avellino – 24 dicembre 2025

Le previsioni meteo per Avellino il 24 dicembre 2025 indicano una giornata caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso o coperto, con piogge deboli e continue. Le condizioni atmosferiche suggeriscono un clima umido e stabile durante tutto il giorno. È consigliabile pianificare le attività tenendo presente la possibilità di pioggia, mantenendo un abbigliamento adeguato alle condizioni meteo.

Ad Avellino, il 24 dicembre 2025, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto per l'intera giornata, con piogge deboli ma persistenti. Le precipitazioni totali sono stimate in 24 mm.Le temperature oscilleranno tra una massima di 9°C e una minima di 7°C. Lo zero termico si attesterà a quota 1.

