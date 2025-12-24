Prevenzione oncologica | nuovo poliambulatorio

Il nuovo poliambulatorio dell’Anvolt si dedica alla prevenzione oncologica, offrendo servizi mirati alla diagnosi precoce e alla tutela della salute. Con un approccio integrato e professionale, il centro si propone di supportare le persone nel monitoraggio e nella prevenzione delle patologie oncologiche, contribuendo a promuovere stili di vita più consapevoli e a migliorare la qualità della cura.

Parola d’ordine: prevenzione oncologica. Questo l’obiettivo del nuovo poliambulatorio dell’Anvolt, inaugurato qualche giorno fa. La struttura, dotata di nuove attrezzature e confortevoli ambienti, si trova a Fano, nella centralissima via Roma, al civico 73. Il dottor Attilio Olivieri, direttore sanitario, ha spiegato di puntare sull’informazione e soprattutto sulla prevenzione: "I pazienti avranno a loro disposizione cinque specialisti, l’urologo, il ginecologo, lo pneumologo, l’esperto di imaging ecografico e il nutrizionista, a disposizione degli malati oncologici che vorranno consigli su una sana alimentazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

