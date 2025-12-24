Due persone sono state fermate dalla Polizia di Como per avere commesso solo a dicembre 14 furti in abitazioni. L'operazione che ha portato ai fermi, di venerdì scorso, è avvenuta a conclusione di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per le fasi di convalida. La Polizia ha eseguito due fermi di indiziato di delitto a carico di uno straniero di 33 anni e di una connazionale di 40, con precedenti per reati contro il patrimonio, entrambi irregolari sul territorio dello Stato, gravemente indiziati di aver commesso, in questo mese di dicembre, almeno 14 furti in abitazione a Como, Caslino d'Erba (CO), Ponte dell'Olio (PC) e Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Presi i Bonnie e Clyde dei furti in appartamento: 14 colpi in 20 giorni | VIDEO

Leggi anche: Arrestati i Bonnie e Clyde della prostituzione: lei si prostituiva e lui rubava carte di credito ai clienti

Leggi anche: Auto cambiate ogni 5 giorni e 17 colpi nel Comasco: come agiva la banda dei furti in casa pronta a fuggire in Cile

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Taormina: anziani coniugi come Bonnie&Clyde, arrestati per furto - All'anagrafe erano una tranquilla coppia di anziani ma in realtà sono una coppia di ladri, 'traditi' dalle telecamere di sorveglianza e ora finiti in manette. iltempo.it

Sabato mattina, nella sede Arpa di Terni, la presentazione dello studio delle aree idonee per il nuovo ospedale, a cura di Binini Partners, alla presenza della presidente della Regione Stefania Proietti, degli assessori regionali Francesco De Rebotti e Thomas - facebook.com facebook