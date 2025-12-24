Presepe vivente itinerante a Fossacesia
Domenica 28 dicembre, a Fossacesia, appuntamento con la terza edizione del presepe vivente itinerante. A partire dalle ore 16, la rappresentazione animerà le antiche ruve del paese e alle 19.30 ci sarà la rievocazione davanti alla chiesa di San Donato. Ci saranno inoltre la mostra dei presepi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Fossacesia, Presepe Vivente Itinerante 2025.
