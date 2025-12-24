Presepe Vivente di Gricignano | torna la magia della tradizione
Arezzo, 24 dicembre 2025 – La frazione di Gricignano si prepara ad accogliere una nuova edizione del Presepe Vivente, un appuntamento molto atteso che ormai da 4 anni riesce a coinvolgere e affascinare cittadini e visitatori, rinnovando il legame profondo con la tradizione, la spiritualità e il senso di comunità. L’inaugurazione ufficiale è in programm a venerdì 26 dicembre alle ore 16.30, quando il parco centrale della frazione si trasformerà in un suggestivo percorso narrativo che accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo, tra scene di vita quotidiana, antichi mestieri e la rappresentazione della Natività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
