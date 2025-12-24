Prenderebbe in considerazione l’idea di allenare Sinner? – L’incredibile risposta di Juan Carlos Ferrero

La fine del rapporto tra Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking ATP, e Juan Carlos Ferrero è stata certamente una delle notizie più importanti nelle ultime settimane dell’anno. La separazione tra l’iberico e il suo allenatore degli ultimi sette anni è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno. Ferrero ha espresso più volte, in maniera abbastanza chiara, che la fine del collaborazione non è difesa dalla sua volontà e che avrebbe volentieri continuato a lavorare insieme al suo allievo. Intervistato da Marca il coach iberico si è soffermato sulle offerte ricevute, sulla scelta del momento giusto per ripartire e ha risposto anche a una domanda su Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

