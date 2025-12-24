In seconda serata su Rai1 lo Speciale Tv Premio Tenco 2025, ultima edizione della principale rassegna italiana della canzone d’autore svoltasi a Sanremo. Il 30 dicembre andrà in onda in seconda serata su Rai1 lo Speciale Tv Premio Tenco 2025, ultima edizione della principale rassegna italiana della canzone d’autore svoltasi a Sanremo (Imperia) dal 22 al 25 ottobre. Alla conduzione dell’appuntamento sul piccolo schermo l’eclettica cantautrice Malika Ayane, che accompagnerà gli spettatori attraverso le esibizioni degli straordinari artisti che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston nelle tre serate che rappresentano il culmine della rassegna e che dedicherà degli approfondimenti alla storia del Club Tenco dalle sue origini a oggi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Premio Tenco 2025 su Rai1, conduce Malika Ayane e con Silvestri, Lucio Corsi, Baustelle

Leggi anche: Premio Tenco 2025, ospiti i Baustelle, Cristicchi, Carone, Tosca e molti altri

Leggi anche: I Baustelle vincono il premio Tenco? Ormai basta sembrare profondi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Premio Tenco va in tv. Martedì lo speciale sull’ultima edizione; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Sarà Sanremo, i finalisti, i Big e tutte le anticipazioni sulla serata; Il Concerto di Natale dal Senato con il Capo dello Stato: su Rai 1 il 21 dicembre alle 12.20.

Premio Tenco 2025, tutti i vincitori: da Goran Bregovic ai Baustelle - Il palco del Teatro Ariston di Sanremo ospiterà le tre serate dell’edizione 2025 della rassegna dedicata alla canzone d’autore. tg24.sky.it

Premio Tenco, al via l'edizione 2025 della rassegna - Da oggi, mercoledì 22 ottobre, fino a sabato 25 ottobre a Sanremo (Imperia) la rassegna della Canzone d’Autore Premio Tenco 2025. rockol.it

Premio Tenco 2025: fuori il programma completo - Dal 22 al 25 ottobre 2025, Sanremo ospiterà l’edizione 2025 del Premio Tenco, intitolata “Con la memoria”, un omaggio alla storia della canzone d’autore italiana e agli artisti che ne hanno plasmato ... ilmessaggero.it

https://primalariviera.it/attualita/il-premio-tenco-2025-il-30-dicembre-su-rai-uno/ - facebook.com facebook

Peppe Voltarelli - Marinai @ Premio Tenco 2010 (Teatro Ariston, Sanremo,... youtu.be/cvATcFagi_Usi… via @YouTube x.com