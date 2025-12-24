Premi a Guillermo del Toro il Capri Visionary Award

Capri Hollywood, alla 30a edizione, rende omaggio al genio creativo del cinema contemporaneo assegnando il ‘Capri Visionary Award’ al regista messicano Guillermo del Toro, autore del recente film ‘Frankenstein’, prodotto da Netflix e presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025. Il film, si legge nella motivazione, rappresenta una nuova e personale rilettura del celebre romanzo di Mary Shelley e si inserisce coerentemente nel percorso artistico di Guillermo del Toro, da sempre impegnato nella rilettura dei grandi miti fondativi della cultura moderna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

