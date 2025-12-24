Preghiera del mattino 24 Dicembre 2025 | Vieni Signore confortami

Il 24 dicembre 2025, mercoledì, giorno dedicato a San Giuseppe, ci invita alla riflessione e alla preghiera. In questa occasione, proponiamo una preghiera mattutina semplice e sincera: “Vieni Signore, confortami”. Recitarla al risveglio ci aiuta a iniziare la giornata con fede e serenità, affidando a Dio le nostre speranze e i nostri momenti di bisogno, in un gesto di devozione e di apertura al suo conforto.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano.

Preghiera del mattino - 24 dicembre 2025

