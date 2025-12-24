A chi ha seguito le vicende della famiglia nel bosco di Palmoli con facilità viene in mente il Leviatano di Thomas Hobbes. Metafora di uno Stato intrusivo, onnipotente dinanzi ai diritti individuali, pronto a punire con spirito coercitivo chi non si mette in riga, uno Stato-monstre, dunque, non lo Stato che protegge, accompagna, aiuta ma lo Stato che uniforma, omologa, domina. Dunque i tre bambini di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion non torneranno a Natale dai genitori. Il Tribunale per i Minori dell’Aquila ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello e cioè che i bambini dovranno restare nella casa famiglia di Vasto dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Predicano la diversità ma la accettano solo se intrisa di ideologia

Leggi anche: Altrabenevento: Fico e il M5S predicano “acqua pubblica” ma non contrastano Sannio Acque,società ad effettivo controllo privato

Leggi anche: L’Europa può battere la Russia, ma solo se troverà la volontà per farlo. Report Ifri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

SPORTIVAMENTE NATALE Lo sport deve essere uno strumento per includere le persone e promuovere la diversità e l'inclusione, i ragazzi possono imparare valori importanti come il rispetto, la collaborazione e la solidarietà, indipendentemente dalla discipli - facebook.com facebook