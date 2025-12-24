Predappio tira il sipario sul 2025 con tombole gustosa gastronomia e una grande festa di Capodanno

A Predappio, l’atmosfera delle feste continuerà ad allietare il paese e le frazioni fino al brindisi che saluterà l’anno in corso. Il palinsesto “Predappio vive il Natale”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le realtà associative del territorio, ha in serbo un altro. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

