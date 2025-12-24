Predappio avviata la distribuzione del calendario 2026 e del periodico comunali

È in corso, in queste settimane, la distribuzione del calendario 2026 e del periodico “Informa Predappio”. La consegna dei due prodotti editoriali comunali conta sull’impegno delle associazioni di volontariato locali, che si stanno occupando della distribuzione. I cittadini potranno così trovare. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

