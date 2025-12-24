Precipita un jet | morto il capo di Stato maggiore

24 dic 2025

Un incidente aereo in Turchia ha causato la morte del generale Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, capo di Stato maggiore dell’esercito libico. L’incidente, ancora sotto indagine, ha suscitato attenzione sulle circostanze e le conseguenze di questo grave evento per la sicurezza regionale.

Un grave incidente aereo avvenuto in Turchia ha provocato la morte del capo di Stato maggiore dell’esercito libico, il generale Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. Il velivolo su cui viaggiava è precipitato poco dopo il decollo da Ankara, mentre stava rientrando a Tripoli al termine di una visita ufficiale. La notizia è stata confermata dal primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Dbeibah, che ha parlato di una tragedia nazionale e di una perdita gravissima per le forze armate del Paese. L’incidente aereo in Turchia: il jet precipitato dopo il decollo. Secondo quanto riferito dalle autorità turche, l’aereo era un jet privato Dassault Falcon 50. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

