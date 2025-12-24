Precipita da una seggiovia in Montenegro | morto il calciatore tedesco Sebastian Hertner

Tragedia nel mondo del calcio tedesco. L’ex nazionale Sebastian Hertner, 34 anni, è morto in Montenegro, precipitando da una seggiovia. Il calciatore, capitano dell’ Etsv Hamburg, nella quinta serie tedesca, si trovava in villeggiatura a Savin Kuk, quando la seggiovia biposto su cui viaggiava si è staccata dal cavo ed è precipitata per 70 metri. “È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza – ha scritto il club in una nota sui propri canali social – Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

