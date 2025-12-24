Prato le Feste meritate E la promessa | 2026 top

Il Prato si gode il Natale. Archiviato il pareggio per 0-0 maturato sul campo dell’Aquila Montevarchi, I biancazzurri possono beneficiare di qualche giorno di pausa per trascorrere con i propri cari le festività e ricaricare le batterie. Il gruppo tornerà ad allenarsi sabato. Quasi una settimana libera insomma: un periodo necessario dopo il forte stress a cui è stata sottoposta la compagine laniera da agosto fino a oggi. Occhio però, perché Risaliti e compagni non possono permettersi di staccare troppo la spina. Il 4 gennaio si tornerà subito in campo per la prima giornata del girone di ritorno, che vedrà il Prato di scena a Orvieto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

