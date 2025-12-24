Pranzo della vigilia e doni ai poveri | il Natale del patriarca con Caritas
Nella giornata della vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha partecipato all’iniziativa “A tavola con tutti" nella ex chiesa dei Santi Rocco e Margarita, adiacente all’Istituto Ciliota. L’incontro era rivolto a persone in condizioni di povertà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
