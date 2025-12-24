Pranzo a Palazzo Chigi ‘Vergani’ protagonista con la premier Meloni

Il pranzo a Palazzo Chigi ha visto protagonista la scuola ferrarese e il territorio, con la partecipazione della premier Meloni e il contributo di ‘Vergani’. Un’occasione di rilievo che sottolinea l’impegno della regione nell’ambito dell’istruzione e delle eccellenze locali, rafforzando i legami tra istituzioni e realtà scolastiche. Un momento che valorizza il ruolo della formazione e il riconoscimento delle eccellenze del territorio.

Ferrara, 24 dicembre 2025 – Una giornata di grande prestigio per la scuola ferrarese e per tutto il territorio. Ieri, negli spazi di Palazzo Chigi, si è svolto il tradizionale pranzo degli auguri di Natale alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di numerosi esponenti del Governo. Il papà con 7 euro sul conto e l'abbraccio con il suo salvatore: "Questo è un miracolo di Natale, grazie" All'iniziativa – promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) – hanno preso parte quattro istituti alberghieri italiani, guidati dall'IIS "Vergani-Navarra" di Ferrara, in un'esperienza formativa che ha unito competenza, organizzazione e orgoglio identitario.

Incontro a Palazzo Chigi fra Meloni, Salvini e Tajani - Un pranzo di lavoro a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, è in corso fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. ansa.it

Incontro a Palazzo Chigi fra Meloni, Salvini e Tajani - Si è concluso il pranzo di lavoro a Palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. ansa.it

Una giornata a Palazzo Chigi per gli studenti del Vergani-Navarra che hanno coordinato il tradizionale pranzo natalizio alla presenza della premier Giorgia Meloni e di numerosi esponenti del suo governo - facebook.com facebook

