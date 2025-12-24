Povero Inno di Mameli senza pace dal 1847 | prima popolare poi sostituito a lungo provvisorio e ora ‘tagliato'

L'Inno di Mameli, scritto nel 1847, ha attraversato una storia complessa e travagliata. Dopo essere stato molto popolare, è stato progressivamente sostituito e modificato nel corso degli anni. Oggi, la sua esecuzione si limita spesso a poche strofe, riflettendo le numerose vicissitudini che lo hanno coinvolto. Questa vicenda evidenzia come anche un simbolo nazionale possa attraversare periodi di incertezza e cambiamento.

Lasciate stare Mameli. Mai un Inno nazionale ha avuto tante traversie come il nostro, a parte forse quello tedesco, parole di Hoffman von Fallesleben, musica di Haydn, di cui attualmente si canta soltanto la terza strofa perché le precedenti possono indurre a reminiscenze inquietanti. Ma anche per "Il canto degli Italiani" non c'è pace. Riferisce Il fatto quotidiano che una circolare dello Stato maggiore della Difesa ordina che non si canti più il "Sì!" finale dell'ultima strofa, dopo "L'Italia chiamò!". In effetti, di questo "Sì!" non c'è traccia nel testo di Goffredo Mameli; c'è, invece, nello spartito di Michele Novaro.

Inno di Mameli senza 'sì' finale, nuova disposizione dal Colle - L'Associazione nazionale alpini di Roma canta l'Inno di Mameli per la cerimonia degli auguri della premier Giorgia Meloni ai dipendenti della Presidenza del Consiglio. ansa.it

Cambia il finale dell'inno di Mameli, Mattarella e Meloni tolgono il "sì" e fanno infuriare lo Stato Maggiore - Si torna al testo originale su proposta di Giorgia Meloni. virgilio.it

