Portogallo uomo uccide il figlio 13enne dell'ex tortura la donna fa saltare in aria la casa e si suicida
Le indagini hanno fatto emergere un contesto familiare estremamente critico. L'assassino aveva in passato scontato una pena detentiva per omicidio aggravato ed era stato in seguito segnalato per episodi di violenza domestica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il fatto è avvenuto nel villaggio di Casais, nel comune di Tomar, circa 145 chilometri a nord
