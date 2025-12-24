Porta Inter altra ottima prestazione di Josep Martinez ma Chivu continua a preferire Sommer Il motivo
di Lorenzo Vezzaro Porta Inter, Josep Martinez viene chiamato in causa a Riyadh e risponde presente, ma Sommer rimane il titolare indiscusso. Cosa aspettarsi. Nelle ultime settimane in molti si sono chiesti perché Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, continui a trovare poco spazio nonostante le ottime risposte fornite nella passata stagione. Arrivato nell’estate 2024 dal Genoa per circa 14 milioni di euro, l’estremo difensore spagnolo aveva subito attirato l’attenzione per rendimento e affidabilità. I numeri della stagione scorsa. Nella scorsa annata Martinez ha collezionato 10 presenze ufficiali, mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni: numeri significativi, che avevano lasciato intendere una possibile alternanza più marcata tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com
