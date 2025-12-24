Porsche torna nei rally | nasce il Trophy Benelux
Nel 2026 debutta la prima serie monomarca rally di Porsche. Basata sulla nuova 911 Rally GT, la Porsche Rally Trophy Benelux segna il ritorno della Casa di Stoccarda sulle prove speciali. Porsche tornerà ufficialmente nel mondo dei rally nel 2026 con il lancio della prima Porsche Rally Trophy, una serie monomarca senza precedenti che prenderà . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Il Rally Conca d’Oro torna a Corleone: 61 equipaggi per la 34ª edizione; Island Motorsport, tutto pronto per il prossimo rally Conca d'Oro-Città di Corleone; Auto, torna il Rally Conca d'Oro: si inizia il 20 dicembre con le verifiche e lo shakedown.
Torna il Rally Conca d’Oro dopo 12 anni: Island Motorsport presente - 21 dicembre tornerà a disputarsi i Rally Conca d’Oro – Città di Corleone giunto alla 34ª edizione. livesicilia.it
Non è un omaggio. È una visione che torna a prendere forma. La 911 GT3 90 F. A. Porsche nasce dal principio che ha definito la 911 fin dall’inizio: quando la funzione è chiara, la forma segue. 90 esemplari, ispirati alla G-Series personale di Ferdinand Alexan - facebook.com facebook
