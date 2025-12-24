Momenti di paura nei pressi della stazione di Pontecagnano Faiano, dove un uomo di origine straniera è stato accoltellato da un connazionale. L'aggressione si sarebbe verificata al culmine di una lite le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto carabinieri ed operatori del 118. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Pontecagnano, accoltellamento davanti alla stazione: indagini in corso

