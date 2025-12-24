Durante il periodo delle festività, il traffico sul ponte sul fiume Po subirà alcune variazioni nei sensi di marcia. Questa modifica, basata sull’analisi dei flussi di traffico, mira a facilitare gli spostamenti dei residenti pavesi e dei visitatori, migliorando la fluidità del traffico e garantendo una circolazione più efficiente durante le festività.

Cambia per le feste il flusso direzionale del traffico veicolare sul ponte sul Po. Ciò per favorire gli spostamenti dei pavesi e dei turisti, sulla base dell’analisi dei dati sui flussi. Oggi, lunedì, martedì e mercoledì, oltre a venerdì 2 e lunedì 5 gennaio, il flusso di transito veicolare si svolgerà secondo le modalità ordinarie: dalle 6 alle 14 senso unico da Bressana a Pavia; dalle 14 alle 21 da Pavia a Bressana e dalle 21 alle 5 senso unico alternato, regolato da semaforo. Domani, venerdì, sabato e domenica e poi giovedì 1, sabato 3 e domenica 4 gennaio e martedì 6 nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 14, il traffico sarà consentito a senso unico da Pavia verso Bressana e l’Oltrepo, mentre tra le 14 e le 21 il senso di marcia sarà invertito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte sul fiume Po. Sensi di marcia invertiti nel periodo delle feste

