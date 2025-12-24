Polo universitario Zicari chiede chiarezza sull’Ecua

Il presidente della sesta commissione consiliare Roberta Zicari interviene sulla situazione dell’Ecua, il consorzio che gestisce il polo universitario, chiedendo al sindaco di chiarire quale sia l’attuale condizione finanziaria e gestionale dell’ente, di cui il Comune è socio."Torno a scrivere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Porto di Tremestieri, la Uil chiede un confronto sull’avanzamento dei lavori: "Indispensabile fare chiarezza"

Leggi anche: Perché il Congresso USA chiede chiarezza sull’attacco del 2 settembre nei Caraibi, cosa è successo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

In occasione delle festività , la Fondazione Polo Universitario Grossetano osserverà le seguenti variazioni di orario: Chiusura • Dal 24 al 28 dicembre • Dal 31 dicembre al 6 gennaio Apertura straordinaria • 29 e 30 dicembre, dalle ore 8:00 alle 13:00 Le - facebook.com facebook

In occasione delle festività natalizie 2025-2026, si informa che il Polo Universitario di Portogruaro rimarrà chiuso da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 06 gennaio 2026. Buone Feste a tutti! x.com