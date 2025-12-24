ANCONA – Proseguono anche nel periodo natalizio i controlli settimanali della polizia disposti dal questore di Ancona Cesare Capocasa in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche di Perugia. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale" Sia lunedì 22. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Polizia, il bilancio dei controlli al Piano eseguiti negli ultimi giorni

Leggi anche: Piano al setaccio, piazze e vie controllate dalla polizia. Il bilancio dei controlli: 70 le persone identificate

Leggi anche: Polizia, due arresti negli ultimi giorni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le zone di Milano dove ci saranno più controlli da parte dei vigili; Bolognina fra controlli e criminalità che cambia: bilancio e novità sul fronte sicurezza e vivibilità; Sicurezza a Matera, il bilancio 2025 della Polizia di Stato: controlli, prevenzione e tutela delle vittime; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Sicurezza a Matera, il bilancio 2025 della Polizia di Stato: controlli, prevenzione e tutela delle vittime - Il Questore di Matera, Emma Ivagnes, ha incontrato i giornalisti per presentare il bilancio delle attività svolte dalla Polizia di Stato nella provincia nel corso del 2025 ... lagazzettadelmezzogiorno.it