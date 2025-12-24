Polizia il bilancio dei controlli al Piano eseguiti negli ultimi giorni

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Proseguono anche nel periodo natalizio i controlli settimanali della polizia disposti dal questore di Ancona Cesare Capocasa in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche di Perugia. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale" Sia lunedì 22. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

polizia il bilancio dei controlli al piano eseguiti negli ultimi giorni

© Anconatoday.it - Polizia, il bilancio dei controlli al Piano eseguiti negli ultimi giorni

Leggi anche: Piano al setaccio, piazze e vie controllate dalla polizia. Il bilancio dei controlli: 70 le persone identificate

Leggi anche: Polizia, due arresti negli ultimi giorni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le zone di Milano dove ci saranno più controlli da parte dei vigili; Bolognina fra controlli e criminalità che cambia: bilancio e novità sul fronte sicurezza e vivibilità; Sicurezza a Matera, il bilancio 2025 della Polizia di Stato: controlli, prevenzione e tutela delle vittime; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

polizia bilancio controlli pianoSicurezza a Matera, il bilancio 2025 della Polizia di Stato: controlli, prevenzione e tutela delle vittime - Il Questore di Matera, Emma Ivagnes, ha incontrato i giornalisti per presentare il bilancio delle attività svolte dalla Polizia di Stato nella provincia nel corso del 2025 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

polizia bilancio controlli pianoSiracusa, controlli straordinari della Polizia nelle zone commerciali - In vista delle imminenti festività, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo del territorio a Siracusa, mettendo in campo uno straordinario dispositivo di prevenzione finalizzato a ... siracusaoggi.it

polizia bilancio controlli pianoVasta operazione della Polizia contro la criminalità diffusa. Controlli e arresti anche ad Alessandria - Controlli serrati, arresti e sequestri anche in provincia di Alessandria nell’ambito di una vasta operazione nazionale della Polizia di ... radiogold.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.