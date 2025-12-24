Polizia di Stato gli auguri di Natale del Capo Pisani dalla Questura di Roma
(LaPresse) Dalla sala operativa della Questura di Roma, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha rivolto gli auguri di buon Natale agli equipaggi della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nel controllo del territorio e nelle attività di prevenzione e contrasto dei reati nella Capitale. Accompagnato dal Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefetto Diego Parente, Pisani ha colto l’occasione per ringraziare tutto il personale per l’impegno profuso nel corso dell’Anno giubilare, sottolineando il valore del lavoro svolto in un periodo particolarmente intenso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
