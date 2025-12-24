Polacco disperso sul Gran Sasso appello della sorella | Si autorizzino i gruppi privati per le ricerche

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appello a tutte le istituzioni perché sia consentito far partecipare anche gruppi privati alle ricerche del fratello. E’ quello che Diana, la sorella di Karol Brozek rivolte al console, al prefetto e ai politici polacchi perché si possano intensificare le ricerche del 44enne scomparso sul Gran. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Intensificate le ricerche di Karol Brozek, 44enne polacco disperso da 20 giorni sul Gran Sasso

Leggi anche: Camper sul Gran Sasso: l'appello dei familiari di Karol Bro?ek, il turista polacco disperso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Disperso sul Gran Sasso, ricognizioni con il cane Pirat e tavolo tecnico in Prefettura; Cani e droni per il polacco disperso sul Gran Sasso: ricerche al palo; Disperso sul Gran Sasso, nuova ricognizione con il cane del 44enne; Ritrovato Pirat, il cane di Karol Brozek disperso sul Gran Sasso dal 19 novembre: si riaccende la speranza.

polacco disperso gran sassoPolacco disperso sul Gran Sasso, appello della sorella: "Si autorizzino i gruppi privati per le ricerche" - Il ritrovamento di Pirot, uno dei due cani di Karol Brozek aveva fatto sperare, ma da oltre un mese di lui non si hanno tracce. ilpescara.it

polacco disperso gran sassoRitrovato Pirat, uno dei cani dell’escursionista polacco disperso sul Gran Sasso dal 19 Novembre - Dopo oltre venti giorni di incessanti ricerche sul massiccio del Gran Sasso, arriva una notizia che infonde un rinnovato, seppur cauto, ottimismo. terremarsicane.it

polacco disperso gran sassoDisperso sul Gran Sasso, la sorella: "Permettete il supporto di gruppi privati" - "Mi piacerebbe fare un appello al console, al prefetto, ai politici polacchi: aiutatemi a cercare mio fratello". msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.