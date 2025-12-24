Polacco disperso sul Gran Sasso appello della sorella | Si autorizzino i gruppi privati per le ricerche
Un appello a tutte le istituzioni perché sia consentito far partecipare anche gruppi privati alle ricerche del fratello. E' quello che Diana, la sorella di Karol Brozek rivolte al console, al prefetto e ai politici polacchi perché si possano intensificare le ricerche del 44enne scomparso sul Gran.
Leggi anche: Intensificate le ricerche di Karol Brozek, 44enne polacco disperso da 20 giorni sul Gran Sasso
Leggi anche: Camper sul Gran Sasso: l'appello dei familiari di Karol Bro?ek, il turista polacco disperso
Disperso sul Gran Sasso, ricognizioni con il cane Pirat e tavolo tecnico in Prefettura; Cani e droni per il polacco disperso sul Gran Sasso: ricerche al palo; Disperso sul Gran Sasso, nuova ricognizione con il cane del 44enne; Ritrovato Pirat, il cane di Karol Brozek disperso sul Gran Sasso dal 19 novembre: si riaccende la speranza.
Polacco disperso sul Gran Sasso, appello della sorella: "Si autorizzino i gruppi privati per le ricerche" - Il ritrovamento di Pirot, uno dei due cani di Karol Brozek aveva fatto sperare, ma da oltre un mese di lui non si hanno tracce.
Ritrovato Pirat, uno dei cani dell'escursionista polacco disperso sul Gran Sasso dal 19 Novembre - Dopo oltre venti giorni di incessanti ricerche sul massiccio del Gran Sasso, arriva una notizia che infonde un rinnovato, seppur cauto, ottimismo.
Disperso sul Gran Sasso, la sorella: "Permettete il supporto di gruppi privati" - "Mi piacerebbe fare un appello al console, al prefetto, ai politici polacchi: aiutatemi a cercare mio fratello".
Sul Gran Sasso, a Campo Imperatore, resta aperta la vicenda di Karol Brozek, l'escursionista polacco disperso da settimane. Nelle ultime ore è stato diffuso un messaggio a nome della sorella Diana, che richiama l'attenzione sulla necessità di continuità e c
