Un appello a tutte le istituzioni perché sia consentito far partecipare anche gruppi privati alle ricerche del fratello. E’ quello che Diana, la sorella di Karol Brozek rivolte al console, al prefetto e ai politici polacchi perché si possano intensificare le ricerche del 44enne scomparso sul Gran. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Intensificate le ricerche di Karol Brozek, 44enne polacco disperso da 20 giorni sul Gran Sasso

Leggi anche: Camper sul Gran Sasso: l'appello dei familiari di Karol Bro?ek, il turista polacco disperso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Disperso sul Gran Sasso, ricognizioni con il cane Pirat e tavolo tecnico in Prefettura; Cani e droni per il polacco disperso sul Gran Sasso: ricerche al palo; Disperso sul Gran Sasso, nuova ricognizione con il cane del 44enne; Ritrovato Pirat, il cane di Karol Brozek disperso sul Gran Sasso dal 19 novembre: si riaccende la speranza.

Polacco disperso sul Gran Sasso, appello della sorella: "Si autorizzino i gruppi privati per le ricerche" - Il ritrovamento di Pirot, uno dei due cani di Karol Brozek aveva fatto sperare, ma da oltre un mese di lui non si hanno tracce. ilpescara.it