A Poggibonsi si chiude un capitolo importante con la cessazione dell’attività dell’edicola di piazza Mazzini, una presenza storica del centro. Con questa chiusura, la comunità perde un punto di riferimento quotidiano, simbolo di un legame consolidato nel tempo. La fine di questa rivendita rappresenta anche un cambiamento nel tessuto urbano e sociale della città, segnando la conclusione di un’epoca per molti residenti.

Una rivendita di giornali chiude e una comunità si ritrova più sola. A Poggibonsi è prossimo a calare il sipario sull’edicola della stazione in piazza Mazzini. Nell’atrio, sul lato a sinistra di fronte al bar dopo la discesa dai treni, i passeggeri potranno ancora contare per qualche giorno sul riferimento negli spazi ricavati all’interno dell’originaria biglietteria. Il 30 dicembre la conclusione del percorso per ‘L’altra edicola’, nome riportato sull’insegna quasi a rimarcare con orgoglio un tratto distintivo per un punto in cui acquistare, insieme a riviste, libri e quotidiani, anche titoli di viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi ora è più sola. L’edicola di piazza Mazzini termina la sua lunga attività

