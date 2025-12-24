Podenzano 150mila euro per il rifacimento del campo sintetico Rubini
Stanziati 150mila euro in conto capitale per il rifacimento del Campo Sintetico Gianni Rubini di Podenzano. Lo annuncia il sindaco Riccardo Sparzagni con un post sul proprio profilo Facebook.«Il campo, - spiega - realizzato nel 2007, aveva un ciclo di vita di dieci anni. Nel 2017 la Federazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
